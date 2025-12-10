Nigeria : cent élèves kidnappés à St Mary ont retrouvé leurs familles

À Papiri à environ 600 kilomètres au nord-ouest d'Abuja, ses parents d'enfants enlevés par des hommes armés le 21 novembre dernier attendaient avec impatience l'arrivée de leurs enfants libérés dimanche des mains de leurs ravisseurs.

L'attente a été longue, submergée de joie, certaines familles ont eu du mal à retenir leurs émotions. Au total, cent élèves ont pu retrouver leurs familles. Luka Illaya a retrouvé son fils, mais un autre manque toujours à l'appel : cela n'a pas été facile pour moi ; je ne me sentais pas bien, j'étais tellement triste. Mais aujourd'hui, en fait, je ressens un peu de joie, même s'il y a encore un enfant qui n'a pas été retrouvé. Mais je suis tout de même heureux d'avoir retrouvé celui-ci.

Ce sont 303 élèves et 12 enseignants qui avaient été enlevés dans le pensionnat de l'école St Mary's dans l'État du Niger. Cinquante enfants avaient réussi à s'échapper dans les heures qui ont suivi le rapt, mais au moins, 150 sont toujours introuvables. Il s'agit de l'un des plus importants kidnappings de masse survenus ces dernières années au Nigeria.

La plupart des enfants libérés, sont âgés de 10 à 17 ans selon leur établissement. Depuis l'annonce de leur libération dimanche ces élèves se trouvaient à Abuja.

À ce jour, aucun groupe armé n'a revendiqué cette attaque, mais les habitants de Papiri accusent les gangs criminels qui ciblent les écoles et les voyageurs dans le nord du Nigeria, ravagé par les conflits, pour obtenir des rançons.

Le mois de novembre a été particulièrement la cible des ravisseurs, outre l'enlèvement de St Mary, 25 écolières ont été enlevées dans des circonstances pareilles dans la ville voisine de Maga, dans l'État de Kebbi. Par ailleurs, une église dans l'État de Kwara, dans le sud du pays, a également été attaquée. Cette vague d'enlèvements de masse.