Nigeria : Tinubu décrète l'état d'urgence sécuritaire national

Ce mercredi 26 novembre, le président Bola Ahmed Tinubu a décrété l’état d’urgence sécuritaire national, alors que des attaques frappent simultanément plusieurs régions, du centre-ouest au nord-est : élèves et enseignants kidnappés dans l’État de Niger, lycéennes enlevées dans le Kebbi, fidèles pris pour cible au Kwara et jeunes filles dans le Borno.

Pour répondre à cette crise, le chef de l’État lance une refonte complète des forces de l’ordre. L’armée et la police sont appelées à recruter 20 000 agents supplémentaires, en plus des 30 000 déjà approuvés. Par ailleurs, il met fin aux escortes policières pour personnalités publiques et célébrités, afin de redéployer des milliers d’officiers vers les zones à haut risque, répondant ainsi aux critiques sur la mauvaise répartition des effectifs.

La lutte contre les groupes armés constitue également une priorité nationale. Le président autorise le déploiement immédiat des gardes forestiers, chargés de débusquer terroristes et bandits cachés dans les forêts. Il soutient en outre la création d’unités de sécurité complémentaires au sein des États fédérés pour renforcer l’action de la police fédérale.

Enfin, Bola Ahmed Tinubu exige la fin du pâturage libre, prônant l’élevage en ranch, et annonce le désarmement urgent des détenteurs d’armes illégales.

Ces mesures, parmi les plus radicales depuis le début de son mandat, traduisent la volonté du président de restaurer la sécurité dans le pays le plus peuplé d’Afrique.