Nigéria : 28 personnes enlevées par des hommes armés

28 personnes qui se rendaient à une cérémonie religieuse musulmane dans le centre du Nigeria ont été enlevés par des hommes armés dimanche soir.

Les victimes ont été capturées après que leur véhicule soit tombé dans une embuscade. Il s’agit du dernier incident d’une vague d’enlèvements massifs survenus ces dernières semaines dans le pays.

La police nigériane a déclaré lundi que le groupe se rendait à une cérémonie marquant la naissance du prophète Mahomet lorsque leur véhicule a été « intercepté ». Une enquête sur cette attaque a été ouverte.

Ces enlèvements ont eu lieu le jour même où les autorités ont obtenu la libération de 130 écoliers, le dernier groupe d'un total de plus de 250 élèves enlevés un mois plus tôt dans leur internat catholique situé dans le centre-nord de l'État du Niger.

De nombreuses autres personnes ont également été enlevées dans des lieux de culte lors de raids distincts.

La situation sécuritaire au Nigeria a attiré le regard de la communauté internationale. Le pays fait d’ailleurs l’objet de vives critiques de la part des États-Unis, qui ont menacé d'intervenir militairement pour ce qu'ils qualifient de massacre de chrétiens.

Le gouvernement nigérian a rejeté la description faite par Washington de la situation sécuritaire dans le pays, qui est le théâtre de multiples conflits qui font des victimes parmi toutes les ethnies et toutes les religions.

Au Nigeria, les enlèvements sont principalement motivés par la recherche de rançons, qui s'est transformée en véritbale entreprise lucrative qui a rapporté près d'1.66 millions de dollars entre juillet 2024 et juin 2025, selon un rapport récent de SBM Intelligence.