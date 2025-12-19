Football : le Maroc en liesse après le sacre en Coupe Arabe

Ce jeudi soir, l’Avenue Mohamed V à Rabat s’est transformée en une mer de rouge et de vert.

Des centaines de supporters marocains, fous de joie, ont envahi les rues pour célébrer un nouveau titre historique de leur équipe nationale. Après le Championnat d’Afrique des Nations en août et le Mondial des moins de 20 ans en octobre, les Lions de l’Atlas ajoutent une nouvelle ligne à leur palmarès : la Coupe Arabe.

À des milliers de kilomètres de Doha, où se jouait la finale, les cafés de Rabat affichaient complet. Les supporters, massés devant les écrans, ont vécu une finale haletante face à la Jordanie. Menés après avoir ouvert le score, les Marocains ont vu leur équipe se faire surprendre par deux buts jordaniens en seconde période. Mais la foi des fans n’a jamais faibli, comme en témoigne Omar, un supporter : « C’est une immense fierté, une joie collective. Aujourd’hui, tout le monde est heureux. »

La tension était à son comble jusqu’à la 89ᵉ minute, quand l’égalisation est enfin tombée. Puis, en prolongation, Abderrazak Hamdallah a scellé la victoire (3-2), déclenchant des scènes d’allégresse indescriptibles. « On a eu peur, mais on a toujours cru en l’équipe et en notre coach », confie un supporter, encore sous le choc. « Le Maroc a mérité cette victoire ! », s’exclame un autre, tandis que Meryem souligne : « C’est le fruit des efforts des joueurs, des entraîneurs, et du soutien inconditionnel du peuple marocain. »

Cette victoire tombe à point nommé, à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, qui débutera dimanche à Rabat. « Après cette Coupe Arabe, place à la CAN ! », lance un fan, déjà tourné vers le prochain défi. Dans les rues, les chants et les drapeaux flottent encore, portés par une ambiance électrique.