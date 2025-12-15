Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Coupe Arabe : le Maroc face aux Émirats pour une place en finale

La sélection du Maroc à l'entrainement   -  
Copyright © africanews
Lir, Albina/
By Rédaction Africanews

Qatar

Une place en finale c’est la mission des Lions de l’Atlas qui affrontent ce lundi, les Emirats Arabes Unis en demi-finale de la Coupe Arabe de la FIFA 2025.

Le Maroc a battu la Syrie par le score étriqué d’un but à zéro en ¼ de finale, compostant son billet pour le dernier carré de la compétition. Face aux Émirats, la sélection africaine sera privée du défenseur Mohamed Moufid, suspendu.

Le Maroc est l’unique représentant africain encore en lice. Alors que l’Algérie, tenante du titre a quitté le tournoi après sa défaite en ¼ face aux Émirats arabes unis (1-1 après prolongations puis 7 tirs aux buts à 6).

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.