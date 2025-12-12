Coupe arabe de la FIFA : le Maroc qualifié pour les demi-finales

Qatar
Le Maroc est la première équipe à s’être qualifiée pour les demi-finales de la Coupe arabe de football 2025.
Les Lions de l’Atlas” ont battu la Syrie 1 à 0 jeudi soir au stade Khalifa International au Qatar.
Le remplaçant Walid Azaro a délivré son équipe à la 79e minute.
La rencontre a été équilibrée et la défense syrienne a été résistante. Le gardien marocain Ilyas Hddidya a effectué plusieurs arrêts concluants.
Mohamed Mfid a toutefois obtenu un carton rouge en fin de match; 4 minutes seulement après son entrée en jeu.
Le Maroc affrontera le vainqueur du match entre l'Algérie et les Emirats prévu ce vendredi.
La 11e coupe arabe 2025 s’achèvera le 18 décembre.
