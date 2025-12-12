Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Coupe arabe de la FIFA : le Maroc qualifié pour les demi-finales

Le défenseur marocain Romain Saiss pendant la première mi-temps d'un match de football de la Coupe du monde au stade Al Thumama de Doha, au Qatar, 1er décembre 2022   -  
Copyright © africanews
AP
By Rédaction Africanews

and Anadolu Agency

Qatar

Le Maroc est la première équipe à s’être qualifiée pour les demi-finales de la Coupe arabe de football 2025.

Les Lions de l’Atlas” ont battu la Syrie 1 à 0 jeudi soir au stade Khalifa International au Qatar.

Le remplaçant Walid Azaro a délivré son équipe à la 79e minute.

La rencontre a été équilibrée et la défense syrienne a été résistante. Le gardien marocain Ilyas Hddidya a effectué plusieurs arrêts concluants.

Mohamed Mfid a toutefois obtenu un carton rouge en fin de match; 4 minutes seulement après son entrée en jeu.

Le Maroc affrontera le vainqueur du match entre l'Algérie et les Emirats prévu ce vendredi.

La 11e coupe arabe 2025 s’achèvera le 18 décembre.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.