Finale de la Coupe Arabe : le Maroc vise un nouveau sacre contre la Jordanie

Le Lusail Stadium, au Qatar, sera le théâtre de la finale de la Coupe Arabe 2025 ce jeudi.

Le Maroc et la Jordanie s’y disputeront le trophée à partir de 19 heures locales. Un rendez-vous de prestige qui promet intensité et suspense.

Pour les Lions de l’Atlas, cette finale marque un retour attendu au premier plan continental. Absents à ce stade de la compétition depuis 2012, année de leur unique sacre, les hommes de Tarik Sektioui entendent bien conclure leur parcours par un deuxième trophée historique. Leur prestation en demi-finale a renforcé cette ambition : un succès net et sans bavure face aux Émirats arabes unis (3-0), pourtant tombeurs de l’Algérie au tour précédent.

Abderrazak Hamdallah a été l’un des grands artisans de cette démonstration. De retour après deux matchs de suspension, l’ancien international marocain (28 sélections, 8 buts) a immédiatement pesé sur la rencontre, délivrant une passe décisive avant d’inscrire le dernier but dans le temps additionnel, quelques minutes seulement après son entrée en jeu.

L’historique des confrontations directes plaide également en faveur du Maroc. En Coupe Arabe, les deux sélections se sont affrontées à deux reprises : un match nul (1-1) en 2002, puis une large victoire marocaine (4-0) lors de l’édition 2021. De quoi offrir un léger ascendant psychologique aux Lions de l’Atlas.

Mais la Jordanie ne se présentera pas en victime désignée. Les « Braves » nourrissent une réelle soif de revanche et arrivent eux aussi confiants après leur succès en demi-finale face à l’Arabie saoudite entraînée par Hervé Renard (1-0). Portée par une organisation solide et une efficacité redoutable, la sélection jordanienne rêve de créer l’exploit.