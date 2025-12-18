Guinée : inquiétude après une vague de licenciements à Simandou

Présenté comme le symbole de la transformation économique de la Guinée, le projet minier Simandou fait face à son premier faux pas.

Une vague de licenciements a débuté un mois à peine après l’inauguration du site et des milliers d’employés sont concernés.

Afin de respecter les délais fixés par le gouvernement, de nombreux ouvriers et collaborateurs ont été embauchés à Simandou. En 2024 et en 2025, plus de 60 000 personnes étaient déployées sur place.

La fin du chantier et le lancement de la production nécessitent moins de main d'œuvre, environ 15 000 personnes seront nécessaires pour faire fonctionner les mines, les ports et la voie ferrée de 670 kilomètres.

Ces licenciements ont débuté en pleine période électorale. Neuf candidats sont en lice pour la présidentielle du 28 décembre 2025. Parmi eux, le chef de la junte au pouvoir, Mamadi Doumbouya, qui part grand favori. Le général avait inauguré le lancement de la production à Simandou en novembre dernier.