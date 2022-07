Qu'adviendra-t-il de la mine de Simandou en Guinée ? [Business Africa]

Dans ce nouvel épisode de Business Africa, on analyse l'affacturage comme un outil de développement au service des PME en Afrique centrale, au Congo, une loi promulguée en 2021 encadre la pratique. Gotene Avant, chef du service affacturage et Ambassadeur affacturage du chapitre africain pour FCI et Afreximbank répond aux questions de Ruth Lago.

Afreximbank et le FCI, l’organisme mondial du financement des créances tentent de promouvoir l’affacturage en Afrique centrale. Il permet aux PME d’avoir accès plus rapidement aux financements. En Afrique, l’Egypte, la Tunisie et l’Afrique du Sud, sont les leaders en la matière.

Le tabac et son poids crucial dans l’économie du Zimbabwe

Le Zimbabwe fait partie des six plus grands producteurs mondiaux de tabac. En 2021, le pays a exporté plus de 200 millions de kg, ce qui le place dans le top 3 des pays exportateurs de feuilles de tabac. Notre correspondante Saskia Violette a suivi l’ouverture de la saison des ventes.

Guinée : Simandou, le projet verra-t-il le jour ?

Le mont Simandou regorgerait le plus grand gisement de fer non-encore développé au monde, sauf que les travaux dans cette mine sont depuis des décennies au cœur de scandales répétitifs. Alors, pourquoi la mine de Simandou est-elle si importante pour l’économie guinéenne et qu’est ce qui bloque son achèvement ?