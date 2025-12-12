Centrafrique : les élections générales du 28 décembre sous haute tension

Le 28 décembre, la République centrafricaine organise une quadruple élection inédite saluée comme un symbole de redressement par l’ONU.

La République centrafricaine s’apprête à organiser, le 28 décembre, une quadruple élection (présidentielle, législative, régionale et municipale), qualifiée d’"historique" par Abdou Abarry, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique centrale et Chef de l’UNOCA. Lors de son intervention devant le Conseil de sécurité, M. Abarry a souligné que ce scrutin marque un tournant décisif pour le pays, alors que Bangui consolide ses efforts de paix internes et renforce la sécurisation de ses frontières, notamment avec le Tchad et le Cameroun.

Un redressement salué par la communauté internationale Le pays, en pleine phase de redressement, a su mobiliser ses partenaires pour financer son Plan national de développement 2024-2028, avec un engagement record de 9 milliards de dollars. Selon M. Abarry, ce soutien financier illustre la confiance retrouvée dans la stabilité et les perspectives économiques de la République centrafricaine.

Des défis persistants pour l’UNOCA Cependant, le représentant de l’ONU a alerté sur les difficultés opérationnelles de l’UNOCA, liées à un manque de financement. Malgré la conscience des contraintes budgétaires de l’Organisation, il a pointé du doigt les conséquences directes : une réduction de 20 % du personnel et des restrictions de déplacement qui "entravent sérieusement" la capacité de l’UNOCA à remplir son mandat dans une région où son rôle est crucial.