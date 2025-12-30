Guerre Russie-Ukraine : Zelensky nie avoir attaqué la résidence de Poutine

Donald Trump a indiqué avoir été informé d'une supposée attaque ukrainienne sur la résidence du président russe Vladimir Poutine. Le président américain s'exprimait lors d'une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lundi, à Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

Alors qu'ils répondaient aux questions à leur arrivée, M. Trump a déclaré que M. Poutine lui avait dit que l'Ukraine avait tenté d'attaquer la résidence du dirigeant russe dans le nord-ouest de la Russie avec des drones à longue portée presque immédiatement après les entretiens de M. Trump avec M. Zelenskyy dimanche.

M. Zelenskyy a nié l'affirmation russe d'une attaque, la décrivant comme une tentative de manipuler le processus de paix. Il a déclaré qu'il s'agissait d'un "autre mensonge" et qu'il était dû au fait que Moscou était troublé par les progrès réalisés dans le cadre des efforts de paix.

"Je n'aime pas cela. Ce n'est pas bon", a déclaré M. Trump à propos de l'attaque présumée du domicile de M. Poutine, confirmant que le dirigeant russe l'en avait informé lors de leur conversation téléphonique lundi matin.

Le président Donald Trump a également indiqué que les États-Unis avaient "frappé" une installation portuaire le long d'une côte alors qu'il mène une campagne de pression sur le Venezuela, mais les États-Unis ont donné peu de détails.

M. Trump a d'abord semblé confirmer une frappe dans ce qui semblait être une interview radio impromptue vendredi, et lorsqu'il a été interrogé lundi par des journalistes sur "une explosion au Venezuela", il a déclaré que les États-Unis avaient frappé une installation où les bateaux accusés de transporter de la drogue "se chargent".

M. Trump n'a pas voulu dire si l'armée américaine ou la CIA avait effectué la dernière frappe, ni où elle avait eu lieu. Il n'a pas confirmé qu'elle avait eu lieu au Venezuela.

"Je sais exactement de qui il s'agit, mais je ne veux pas le dire. Mais vous savez que c'était le long de la côte", a déclaré M. Trump.