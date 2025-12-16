Bienvenue sur Africanews

Bénin : 30 personnes liées à la tentative de coup d'état emprisonnées

FICHIER - Des soldats circulent dans un véhicule militaire dans une rue lors d'une tentative de coup d'État à Cotonou, au Bénin, le dimanche 6 décembre 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Coup d'Etat

Une trentaine de personnes liées à la tentative de coup d'État déjouée au Bénin, ont été emprisonnées mardi.

Parmi la trentaine d'accusés qui ont comparu devant un procureur spécial du tribunal chargé des crimes économiques et du terrorisme dans la ville de Cotonou la veille, figuraient une majorité de militaires.

Poursuivis pour « trahison », « meurtre » et « atteinte à la sûreté de l'État », ils ont été placés en détention provisoire à l'issue de leur audience.

Le 7 décembre dernier, des militaires sont apparus à la télévision publique pour annoncer que le président Patrice Talon avait été destitué. La tentative de renversement du chef d’état a été rapidement réprimée par les forces armées loyales, avec l'aide de l'armée de l'air nigériane et des forces spéciales françaises.

Plusieurs personnes ont été tuées et le lieutenant-colonel Pascal Tigri, présumé chef du coup d'État, ainsi que d'autres soldats mutins sont toujours en fuite.

Le président Patrice Talon cédera le pouvoir en avril après ses deux mandats effectués. Bien qu’il ait stimulé la croissance économique du pays, il est accusé d’autoritarisme par ses détracteurs.

