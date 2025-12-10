Coup d’État déjoué au Bénin : le principal suspect aurait trouvé refuge au Togo

Au Bénin, l’enquête sur la tentative de coup d’État déjouée se poursuit et un nom revient au premier plan le lieutenant-colonel Pascal Tigri.

Selon plusieurs sources, dont Jeune Afrique, l’officier, présenté comme le principal cerveau du putsch, aurait trouvé refuge au Togo. Il se cacherait à Lomé 2, un quartier sécurisé de la capitale togolaise, connu pour accueillir résidences officielles et infrastructures sensibles. À Lomé, l’entourage du président Faure Gnassingbé affirme pourtant ne pas être informé de la présence du militaire béninois sur le territoire.

Chef du 3ᵉ Groupement interarmes de la Garde nationale béninoise depuis 2023, Pascal Tigri est décrit comme un homme discret, engagé ces dernières années dans la lutte contre le terrorisme aux frontières du pays. Tigri est introuvable tout comme deux autres officiers : le capitaine Samary Ousmane et le capitaine-major Castro Sambeni.

Ils étaient apparus à ses côtés à la télévision béninoise dimanche, selon la BBC. Les trois hommes sont activement recherchés par les forces loyalistes, alors que le gouvernement béninois assure vouloir rétablir rapidement le calme et la transparence autour de cette affaire.