Bénin : Paris a sauvé le pouvoir de Patrice Talon

Alors qu’il était menacé dimanche par une tentative de coup d'État, Patrice Talon doit son maintien au pouvoir en partie à la France.

Paris a apporté Une ‘’ aide en termes de surveillance et d’observation et de soutien logistique’’ aux forces loyalistes, a déclaré mardi la présidence française. A la demande du Bénin et de la Cédéao.

L’Elysée a par ailleurs souligné qu’Emmanuel Macron a été ‘’ à la coordination d’échanges d’informations avec les pays de la région’’. Et s'est entretenu avec Patrice Talon.

Après la rupture avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso, la France a sans doute voulu sauver le régime béninois avec lequel elle entretient encore de bonnes relations.

Outre la France, des pays ouest-africains dont le Nigeria, ont aussi été au chevet de Patrice Talon pendant la tentative de putsch. Abuja a reconnu avoir mené des frappes aériennes contre des cibles à Cotonou et déployé des hommes au sol.

La Cédéao a tenu sans nul doute à déjouer un coup d’Etat de trop dans la région, sauvant dans la foulée sa crédibilité.