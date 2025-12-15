Football : le Ghana va affronter l'Allemagne en préparation du Mondial 2026

L’Allemagne affrontera le Ghana en mars afin de se préparer pour la Coupe du monde, après que le tirage au sort a empêché l’organisation d’un match amical prévu contre la Côte d’Ivoire.

L’Allemagne et le Ghana ont tous deux confirmé lundi qu’ils s’affronteront à Stuttgart le 30 mars, trois jours après un match à l’extérieur déjà programmé pour l’équipe de Julian Nagelsmann en Suisse.

La Côte d’Ivoire avait initialement été annoncée comme l’adversaire de l’Allemagne à Stuttgart, mais cette rencontre a dû être annulée après que les deux équipes ont été tirées au sort dans le même groupe de la Coupe du monde, aux côtés de l’Équateur et du nouveau venu Curaçao.

L’Allemagne prévoit également des matchs contre la Finlande et les États-Unis à l’approche du tournoi. Le sélectionneur du Ghana est Otto Addo, né en Allemagne, qui a joué pour le Ghana et remporté le titre de champion d’Allemagne en tant que joueur avec le Borussia Dortmund.

"Nous attendons avec impatience cette confrontation avec l’équipe d’Otto. Leur jeu de transition très solide peut nous donner un aperçu de ce qui nous attend lors du match de groupe de la Coupe du monde contre la Côte d’Ivoire", a déclaré le sélectionneur allemand Nagelsmann.

Après des défaites en matchs amicaux contre la Corée du Sud et le Japon le mois dernier, la rencontre face à l’Allemagne offre au Ghana l’occasion de se préparer contre une nation quadruple championne du monde avant d’affronter un groupe difficile composé de l’Angleterre, de la Croatie et du Panama lors de la Coupe du monde.

"C’est une occasion exceptionnelle pour nous de nous mesurer à l’une des meilleures équipes du monde. L’Allemagne est une grande équipe, et nous avons hâte de l’affronter à Stuttgart", a déclaré Otto Addo.