Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Football : le Ghana va affronter l'Allemagne en préparation du Mondial 2026

Football : le Ghana va affronter l'Allemagne en préparation du Mondial 2026
Les joueurs ghanéens posent pour une photo d'équipe avant le début du match amical contre la Corée du Sud, à Séoul, le 18 novembre 2025   -  
Copyright © africanews
Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

Allemagne

L’Allemagne affrontera le Ghana en mars afin de se préparer pour la Coupe du monde, après que le tirage au sort a empêché l’organisation d’un match amical prévu contre la Côte d’Ivoire.

L’Allemagne et le Ghana ont tous deux confirmé lundi qu’ils s’affronteront à Stuttgart le 30 mars, trois jours après un match à l’extérieur déjà programmé pour l’équipe de Julian Nagelsmann en Suisse.

La Côte d’Ivoire avait initialement été annoncée comme l’adversaire de l’Allemagne à Stuttgart, mais cette rencontre a dû être annulée après que les deux équipes ont été tirées au sort dans le même groupe de la Coupe du monde, aux côtés de l’Équateur et du nouveau venu Curaçao.

L’Allemagne prévoit également des matchs contre la Finlande et les États-Unis à l’approche du tournoi. Le sélectionneur du Ghana est Otto Addo, né en Allemagne, qui a joué pour le Ghana et remporté le titre de champion d’Allemagne en tant que joueur avec le Borussia Dortmund.

"Nous attendons avec impatience cette confrontation avec l’équipe d’Otto. Leur jeu de transition très solide peut nous donner un aperçu de ce qui nous attend lors du match de groupe de la Coupe du monde contre la Côte d’Ivoire", a déclaré le sélectionneur allemand Nagelsmann.

Après des défaites en matchs amicaux contre la Corée du Sud et le Japon le mois dernier, la rencontre face à l’Allemagne offre au Ghana l’occasion de se préparer contre une nation quadruple championne du monde avant d’affronter un groupe difficile composé de l’Angleterre, de la Croatie et du Panama lors de la Coupe du monde.

"C’est une occasion exceptionnelle pour nous de nous mesurer à l’une des meilleures équipes du monde. L’Allemagne est une grande équipe, et nous avons hâte de l’affronter à Stuttgart", a déclaré Otto Addo.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.