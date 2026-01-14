Le Highlife au Ghana, plus qu'une identité culturelle, un mode vie

Le Highlife est désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette célèbre musique ghanéenne a émergé à l'aube des indépendance pour les élites avant de se voir vulgarisée plus tard. Aujourd’hui, il s'agit d'une reconnaissance internationale majeure pour l'une des traditions musicales les plus influentes d'Afrique de l'Ouest.

Sous un éclairage tamisé, les quatre jeunes hommes du groupe Kwan Pa jouent des mélodies de guitare superposées et des rythmes entraînants. Leur performance live suscite les acclamations et les applaudissements d'une foule visiblement ravie, qui agite des mouchoirs blancs au-dessus de sa tête tandis que les fêtards dansent, chantent et trinquent entre deux bouchées.

« C'est comme une thérapie », a déclaré un client en riant, tandis que des couples glissaient sur la piste et que des inconnus dansaient ensemble, unis par un son qui façonne la vie ghanéenne depuis des générations.

Cette ambiance électrique a pris une nouvelle dimension après l'inscription, ce mois-ci, de la célèbre musique highlife ghanéenne sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, une reconnaissance internationale majeure pour l'une des traditions musicales les plus influentes d'Afrique de l'Ouest.

L'UNESCO a annoncé cette décision le 10 décembre, décrivant le highlife comme « une expression monumentale du génie musical, de la culture et de l'influence mondiale du Ghana », rendant ainsi hommage aux générations qui ont préservé et adapté ce genre musical depuis le début du XXe siècle.

Pour Asah Nkansah, leader du groupe Kwan Pa (dont le nom signifie « la bonne voie »), le moment choisi est symbolique.

« Cette nouvelle est tout simplement formidable », a déclaré Nkansah à l'AFP. « Si l'on remonte aux origines de la musique highlife, on arrive en septembre 1925. Ainsi, cette année, en 2025, nous célébrons les 100 ans de la musique highlife ghanéenne. »

Au Zen Garden, cette tradition centenaire semble tout sauf lointaine. Les morceaux Highlife imprégnés de vin de palme du groupe incitent à danser spontanément, les clients chantant les paroles de mémoire et applaudissant les solos jusque tard dans la nuit.

« Le highlife parle de presque tout : la passion, l'amour, la société, tout », explique Nkansah.« La musique highlife possède naturellement ce que nous appelons du contenu... ce n'est pas de la musique pour la musique. »

- Highlife a influencé l'afrobeat et le hiplife -

L'inscription de l'UNESCO place le Highlife parmi les trésors culturels protégés du monde, une initiative qui devrait renforcer la position culturelle du Ghana et encourager les investissements dans la préservation de la musique, le tourisme et les arts créatifs.

Les guitares superposées, les sections de cuivres et les récits du highlife ont façonné l'identité nationale pendant plus d'un siècle, popularisés par des légendes telles que E.T. Mensah, Nana Ampadu, Paapa Yankson, A.B. Crentsil, Osibisa, Amakye Dede et Kojo Antwi, et influençant des mouvements ultérieurs tels que le hiplife et l'afrobeats.

Pour les fans comme Selina Doade, l'attrait est profondément personnel.

« Pour moi, en tant que Ghanéenne, la musique highlife raconte notre histoire. Elle touche tous les aspects de notre société », a-t-elle déclaré à l'AFP.

« Quand tu es déprimé, quand tu es heureux, quand tu as besoin d'inspiration, la musique highlife te parle. »

Le chef d'orchestre Nkansah estime que la créativité permet de conquérir un public plus jeune.

« Nous devons faire un effort conscient pour leur faire aimer notre son », a-t-il déclaré.

« Nous choisissons les chansons que les jeunes aiment... puis nous adaptons ces mélodies à nos rythmes palm-wine... ce faisant, nous leur faisons découvrir le Highlife. »

Il rejette les affirmations selon lesquelles le genre serait en déclin. « À mon avis, le highlife n'est pas en train de mourir », a déclaré Nkansah.

« Il y aura des hauts et des bas... Je pense que nous sommes en train de remonter la pente. »

Au niveau national, les responsables de l'UNESCO considèrent le Highlife comme un patrimoine vivant plutôt que comme une relique.

« Cela reflète le mode de vie des Ghanéens », a déclaré le professeur Osman Damba Tahidu, secrétaire général de la Commission ghanéenne pour l'UNESCO.

« Ce n'est pas seulement une relique de musée, mais un produit vivant. »

« Quand il s'agit de sport, c'est Highlife. Quand il s'agit de funérailles, c'est Highlife... même pour la nourriture et les festivals, c'est Highlife », a déclaré Tahidu.

De retour au Zen Garden, alors que minuit approche, la foule ne semble pas prête à partir.

Les mouchoirs s'agitent à nouveau, les rires fusent et le Highlife continue, ancré dans le passé, dansant avec assurance vers l'avenir.