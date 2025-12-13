Bienvenue sur Africanews

Tunisie : l'opposante Abir Moussi condamnée à 12 ans de prison

Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre, dépose sa candidature pour la présidentielle à Tunis, vendredi 2 août 2019.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

By Africanews

Kais Saied

En Tunisie, l’opposante Abir Moussi a été condamnée à 12 ans de prison, selon son avocat, Nafaa Laribi, qui dénonce un jugement à motivation politique sous la présidence de Kaïs Saïed.

Présidente du Parti destourien libre, Abir Moussi est incarcérée depuis 2023, après son arrestation près du palais présidentiel pour « provocation au désordre ». Elle conteste ces accusations, affirmant qu’elle exerçait simplement son droit à une opposition pacifique.

Ces dernières années, plusieurs dizaines d’opposants, journalistes, avocats et représentants de la société civile ont été emprisonnés en Tunisie. Des organisations de défense des droits humains dénoncent une dérive autocratique de la part du président Saïed.

Le chef de l’État, qui a suspendu le Parlement en 2021 et limogé de nombreux juges l’année suivante, rejette ces accusations. Selon lui, il s’agit de lutter contre les « traîtres » à la Tunisie, et non d’instaurer un régime dictatorial.

