Tunisie : condamnée à 20 ans, Chaïma Issa arrêtée lors d'un rassemblent

Chaima Issa, figure de proue de la coalition des partis opposés à Kais Saied, devant un tribunal militaire à Tunis, en Tunisie, le 12 décembre 2023   -  
By Rédaction Africanews

Tunisie

En Tunisie, l’opposante Chaïma Issa a été arrêtée samedi, alors qu’elle participait à un rassemblement à Tunis, organisé par des féministes.

Son arrestation est intervenue après sa condamnation vendredi à 20 ans de prison lors d’un procès en appel dans le cadre pour complot visant à renverser le président Kais Saied. Des peines allant jusqu’à 45 ans de prison ont aussi été prononcées dans le cadre de cette affaire.

Alors qu’elle était en liberté provisoire Chaïma Issa a appelé les Tunisiens à maintenir la pression sur le président Kais Saied accusé de dérive autoritaire.

