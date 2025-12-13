Bénin : opposition sous pression et renforts militaires de la CEDEAO

La situation politique demeure tendue au Bénin après la tentative de coup d’État survenue le week-end du 7 décembre à Cotonou. Les autorités ont engagé des poursuites contre plusieurs figures de l’opposition, tandis que des renforts militaires étrangers ont été déployés pour soutenir le gouvernement.

Selon le ministre béninois des Affaires étrangères, environ 200 soldats nigérians et ivoiriens sont actuellement présents sur le territoire béninois. Leur mission consiste à appuyer les forces nationales dans un contexte sécuritaire jugé sensible après l’échec du putsch.

Sur le plan judiciaire, l’ancien ministre délégué à la Défense et opposant politique Candide Azannaï a été interpellé vendredi 12 décembre dans la capitale économique. D’après ses proches, son véhicule a été encerclé par la police alors qu’il se rendait au siège de son parti, Restaurer l’Espoir, avant d’être conduit à la police judiciaire. Après plusieurs heures d’incertitude, une source judiciaire a confirmé son placement en garde à vue pour complot contre l’autorité de l’État et incitation à la rébellion.

Par ailleurs, la justice béninoise a émis un mandat d’arrêt international contre l’influenceur anti-occidental Kémi Seba. Un autre opposant, Sabi Sira Korogoné, affirme également être visé par une procédure judiciaire.

Les autorités béninoises assurent que la tentative de coup d’État ne restera pas impunie et que les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs et les commanditaires présumés.