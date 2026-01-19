Législatives au Bénin : le camp présidentiel rafle tous les sièges

Au Bénin, les élections législatives du 11 janvier 2026 confirment la forte domination des partis soutenant le président Patrice Talon.

Selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale autonome (CENA), l’UP-R obtient 41,15 % des voix et le Bloc Républicain 36,64 %. Ces deux partis sont les seuls à dépasser le seuil requis dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Ils se partagent donc les 109 sièges, l’UP-R en décrochant 60 et le BR 49.

Avec 16,14 % des voix, Les Démocrates, principale formation d’opposition, n’atteignent pas le seuil légal requis pour obtenir des sièges. La FCBE (4,86 %) et le MOELE-BENIN (1,21 %) sont également exclus de la répartition. Cette configuration reproduit celle de 2019, marquée par un Parlement entièrement dominé par la majorité présidentielle.

Les responsables de l’opposition dénoncent un code électoral « exclusif et dangereux », estimant que l’absence de députés entrave le contrôle de l’action gouvernementale. Dans le même temps, le porte-parole de l’UP-R défend la légitimité du scrutin, rappelant que « ces élections sont l’expression claire d’un choix populaire ».

Le taux de participation atteint 36,7 %. Les résultats définitifs seront proclamés par la Cour constitutionnelle, confirmant la composition de la future Assemblée nationale. Privés de toute représentation parlementaire, les Démocrates ne pourront ni participer aux élections communales ni présenter de candidat à la présidentielle du 12 avril.