Maroc : au moins 2 morts dans l'effondrement d'une maison à Casablanca

Une maison située dans le quartier de Derb Remad, au cœur de la Médina de Casablanca, s’est effondrée mercredi matin, provoquant la mort de deux personnes et laissant un homme prisonnier des décombres.

L’immeuble, qui abritait plusieurs familles, s’est effondré aux premières heures de la journée. Un couple âgé, vivant à l’étage supérieur, n’a pas pu fuir à temps et a perdu la vie dans cette tragédie.

« Je descendais les escaliers quand j’ai entendu un grand bruit, comme un da da da. J’ai alors dit à ma femme : ‘On ne va pas se rendormir, sortons tout de suite’. C’est à ce moment que le mur s’est effondré, tombant même en partie sur ma tête », raconte un habitant.

Une autre résidente témoigne : « Vers cinq heures du matin, j’ai entendu un bruit fort. En sortant, j’ai vu que la maison s’était écroulée. J’ai crié pour que les enfants et les personnes encore à l’intérieur sortent au plus vite. »

La maison en question faisait partie des constructions menaçant ruine dans la Médina. Depuis 2012, une décision d’évacuation avait été prise par les autorités, et la majorité des habitants avaient accepté de partir. Certains résidents, cependant, avaient refusé de quitter les lieux malgré les alertes répétées.

Les équipes de secours sont sur place et travaillent activement pour sauver un homme de 26 ans encore coincé sous les décombres. Les autorités poursuivent l’évaluation des dégâts et mettent en place des mesures pour sécuriser la zone.