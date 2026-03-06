Brésil : au moins 6 morts dans l'effondrement d'une maison de retraite

L’immeuble de quatre étages s’est écroulé au petit matin dans le quartier de Jardim Vitória. Selon les pompiers, 29 personnes se trouvaient à l’intérieur au moment du drame. Le bâtiment accueillait aussi quelques logements ainsi qu’une clinique esthétique. Plusieurs survivants ont été extraits des gravats. Huit personnes ont été hospitalisées, dont un enfant de deux ans retrouvé conscient et dans un état stable. D’autres ont réussi à sortir avec l’aide de voisins avant l’arrivée des secours. Plus de 40 pompiers, appuyés par des chiens de recherche et du matériel spécialisé, poursuivent les fouilles. Les causes de l’effondrement restent inconnues. Les autorités indiquent que l’établissement disposait des autorisations nécessaires, mais une enquête sera ouverte après les opérations de sauvetage.