Kenya : l'effondrement d'un immeuble à Nairobi fait au moins deux morts et plusieurs blessés

L'incident s'est produit dans le quartier de Shauri Moyo, où des constructions avaient été repérées pour être démolies dans le cadre d'un projet de réhabilitation de la rivière. Selon le ministère de l'Intérieur, l'immeuble s'est effondré alors que des travaux étaient en cours, piégeant plusieurs personnes sous les décombres. Des équipes de secours, comprenant des soldats et des services d'urgence, ont été rapidement déployées pour rechercher des survivants. Au moins quatre autres personnes ont été blessées et deux ont été retirées vivantes. La cause de l'effondrement n'a pas encore été déterminée. Le bâtiment se trouvait dans une zone visée par l'opération de démolition des constructions dangereuses ou illégales situées en bord de rivière. Nairobi a déjà connu plusieurs incidents de ce type, sur fond d'expansion urbaine rapide et de contrôles insuffisants. Les spécialistes pointent les modifications illégales et l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité comme principaux facteurs de risque. Les autorités assurent que les inspections seront renforcées, même si leur impact reste incertain.