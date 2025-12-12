Les USA menacent de couper leurs aides au Soudan du Sud

Les États-Unis ont menacé jeudi de couper leur aide au Soudan du sud. Washington reproche à Juba, des taxes exorbitantes imposées aux organisations humanitaires. Entravant ainsi leur bon fonctionnement.

Si la menace américaine était mise en œuvre, elle mettrait à l'épreuve de nombreux habitants qui dépendent de l’aide pour leurs besoins essentiels. Plus de 70 % des 11 millions d'habitants du pays, selon l’organisation des Nations Unies.

Les États-Unis disent avoir fourni plus de 9,5 milliards de dollars d'aide au Soudan du Sud depuis son indépendance en 2011, alors que les recettes pétrolières du pays s'élevaient à environ 25 milliards de dollars. Mais elles ne profiteraient pas à la population en raison de la mauvaise gouvernance soulignent les autorités américaines. Et exhorte Juba à plus de transparence dans la gestion de l’aide, à la fin des entraves contre les opérations humanitaires et à agir et à agir en véritables partenaires.