Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Les USA menacent de couper leurs aides au Soudan du Sud

Un drapeau du Sud-Soudan, à gauche, et un drapeau américain flottent au vent à Juba, au Soudan, le 9 janvier 2007.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Sud-Soudan

Les États-Unis ont menacé jeudi de couper leur aide au Soudan du sud. Washington reproche à Juba, des taxes exorbitantes imposées aux organisations humanitaires. Entravant ainsi leur bon fonctionnement.

Si la menace américaine était mise en œuvre, elle mettrait à l'épreuve de nombreux habitants qui dépendent de l’aide pour leurs besoins essentiels. Plus de 70 % des 11 millions d'habitants du pays, selon l’organisation des Nations Unies.

Les États-Unis disent avoir fourni plus de 9,5 milliards de dollars d'aide au Soudan du Sud depuis son indépendance en 2011, alors que les recettes pétrolières du pays s'élevaient à environ 25 milliards de dollars. Mais elles ne profiteraient pas à la population en raison de la mauvaise gouvernance soulignent les autorités américaines. Et exhorte Juba à plus de transparence dans la gestion de l’aide, à la fin des entraves contre les opérations humanitaires et à agir et à agir en véritables partenaires.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.