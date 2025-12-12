Guerre au Soudan : combats à Heglig, l’escalade régionale s’intensifie

La guerre au Soudan a franchi un nouveau cap après une attaque de drone menée mardi soir par les forces armées soudanaises (SAF) près du champ pétrolier stratégique de Heglig, à la frontière avec le Soudan du Sud.

Selon les Forces de soutien rapide (FSR), des dizaines de personnes auraient été tuées, parmi lesquelles des soldats soudanais et sud-soudanais, ainsi que plusieurs chefs tribaux. Le bilan reste incertain : les autorités locales évoquent au moins sept chefs de tribus tués et « des dizaines » de combattants des FSR.

L’attaque intervient un jour après que les FSR ont pris le contrôle du champ pétrolier, un site vital pour l’économie des deux pays, puisque le Soudan du Sud dépend entièrement des oléoducs soudanais pour exporter son brut. Des responsables militaires soudanais ont confirmé la frappe, menée par un drone Akinci de fabrication turque, ciblant selon eux des positions des FSR.

Le gouvernement de l’État sud-soudanais d’Unity a confirmé la mort de trois soldats. Selon un témoin militaire, environ 25 personnes auraient péri.

La pression monte également dans la région. À Heglig, soldats soudanais et employés du secteur pétrolier avaient commencé à évacuer le site lundi, permettant aux FSR de s’en emparer sans résistance.

Mardi, près de 3 900 soldats soudanais se sont rendus aux forces sud-soudanaises après avoir traversé la frontière. Dans le même temps, des milliers de civils soudanais fuient vers le Sud-Soudan pour échapper aux combats. Juba affirme rester neutre, malgré des accusations répétées de soutien indirect à l'armée soudanaise.

Le conflit, déclenché en avril 2023, a déjà fait environ 150 000 morts et provoqué une crise humanitaire majeure. La prise de Heglig représente un atout stratégique pour les FSR, mais les analystes jugent difficile d’évaluer l’impact économique immédiat en raison de l’opacité des finances pétrolières des deux pays.

En toile de fond, l’implication croissante de puissances étrangères, Turquie, Émirats arabes unis, Arabie saoudite ou encore le Kenya, laisse craindre une intensification durable du conflit, qui semble loin de trouver une issue.