RDC : l'aéroport de Kisangani attaqué par des drones durant le week-end

Des drones ont pris pour cible un aéroport stratégique dans la ville de Kisangani, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au cours du week-end, a indiqué lundi le gouvernement provincial.

Les drones explosifs transportant des munitions ont visé l’aéroport entre samedi et dimanche, a précisé le gouvernement de la Tshopo dans un communiqué consulté par l’AFP. "Huit drones ennemis ont été neutralisés avant d’atteindre leur cible", indique le communiqué. Aucune victime n’a été signalée.

L’est de la RDC, riche en ressources et frontalier du Rwanda ainsi que du Burundi, est en proie à 30 années de violences impliquant plusieurs puissances étrangères.

Ces dernières années, la résurgence du groupe antigouvernemental M23 a fait des milliers de morts et déclenché une crise humanitaire de plus en plus grave.

Depuis sa reprise des armes fin 2021, le M23 s’est emparé de vastes zones de l’est congolais avec l’appui du Rwanda, prenant les villes clés de Goma et de Bukavu lors d’une offensive éclair il y a un an.

Début décembre, des combattants du M23 ont lancé une nouvelle offensive sur la ville d’Uvira, à la frontière burundaise, alors que la RDC et le Rwanda formalisaient un accord de paix négocié sous l’égide des États-Unis.

Kisangani, une ville de plus de 1,5 million d’habitants située sur les rives du fleuve Congo, dépend largement de son aéroport en raison du mauvais état des routes. L’aéroport civil est également utilisé par l’armée congolaise et ses appareils.

La piste sert au décollage de drones d’attaque et d’avions de chasse de l’armée, qui mènent régulièrement des frappes contre les positions de la milice du M23 et de l’armée rwandaise, à plus de 400 kilomètres de Kisangani.

Aucune revendication n’a été faite concernant l’attaque de drones, mais les autorités locales ont accusé le M23 et Kigali d’en être responsables. Des explosions ont retenti autour de l’aéroport jusqu’à 2 heures du matin dimanche, poussant certains habitants à fuir, selon des témoins.

"Je ne supportais plus les explosions pendant la nuit", a déclaré un habitant, qui s’est rendu vers le centre-ville, à environ 20 km de l’aéroport.

Le gouvernement provincial a affirmé lundi que "la situation est sous contrôle" et que les populations vivant autour de l’aéroport pouvaient rentrer chez elles.