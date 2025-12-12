Soudan : quatre commandants des FSR sanctionnés par Londres

Soudan
Au Soudan, la guerre civile entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR) qui dure depuis plus de deux ans dans sa deuxième année, avec un bilan effroyable ; des dizaines de milliers de morts et 12 millions de déplacés.
Face à l’escalade des violences, le Royaume-Uni a annoncé ce vendredi des sanctions contre quatre commandants des FSR, dont le numéro deux du groupe.
Parmi les ciblés : Abdelrahim Hamdane Daglo, frère du chef des FSR, le général Mohamed Daglo, dit 'Hemedti'. Trois autres commandants, impliqués dans les exactions à El-Facher, capitale du Darfour-Nord, voient leurs avoirs gelés et sont interdits de territoire britannique. L’Union européenne avait déjà sanctionné le numéro deux des FSR en novembre.
Depuis la prise d’El-Facher par les FSR en octobre, les survivants décrivent massacres, viols ethniques et enlèvements. Une violence systématique qui a poussé Londres à agir, tout en débloquant 24 millions d’euros d’aide humanitaire supplémentaire.
Hemedti, chef des FSR et ancien adjoint du général al-Burhane demeure encore épargné par les sanctions internationales, malgré son rôle central dans le conflit.
