États-Unis : le salvadorien Kilmar Abrego Garcia bientôt expulsé vers le Liberia ?

Accusé d’avoir transporté des migrants, Kilmar Abrego Garcia pourrait être expulsé par les États-Unis vers le Liberia.

Le salvadorien y est attendu dès le 31 octobre , ‘’ à titre humanitaire et de manière temporaire’’ précise le pays d’Afrique de l’Ouest. La défense invoque l’absence de lien entre le Liberia et Kilmar Abrego Garcia, 30 ans. Il a foulé illégalement le sol américain à l’adolescence.

Le 12 mars, il a été arrêté à College Park avant d’être expulsé trois jours plus tard vers le Salvador puis ramené aux États-Unis en juin sur ordre de la justice.

Son épouse citoyenne américaine, affirme que Kilmar Abrego Garcia a un statut de protégé aux États-Unis. Une ordonnance judiciaire de de 2019, interdit du trentenaire vers le Salvador.