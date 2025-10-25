Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

États-Unis : le salvadorien Kilmar Abrego Garcia bientôt expulsé vers le Liberia ?

Manifestation en faveur de Kilmar Abrego Garcia, le 10 octobre 2025, à Greenbelt, dans le Maryland.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Immigration clandestine

Accusé d’avoir transporté des migrants, Kilmar Abrego Garcia pourrait être expulsé par les États-Unis vers le Liberia.

Le salvadorien y est attendu dès le 31 octobre , ‘’ à titre humanitaire et de manière temporaire’’ précise le pays d’Afrique de l’Ouest. La défense invoque l’absence de lien entre le Liberia et Kilmar Abrego Garcia, 30 ans. Il a foulé illégalement le sol américain à l’adolescence.

Le 12 mars, il a été arrêté à College Park avant d’être expulsé trois jours plus tard vers le Salvador puis ramené aux États-Unis en juin sur ordre de la justice.

Son épouse citoyenne américaine, affirme que Kilmar Abrego Garcia a un statut de protégé aux États-Unis. Une ordonnance judiciaire de de 2019, interdit du trentenaire vers le Salvador.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.