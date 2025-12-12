Crise environnementale : William Ruto appelle au renforcement de la résilience

A la tribune de la septième session de l’Assemblée des Nations Unies sur l’environnement qui se tient au Kenya, jeudi les échanges ont une nouvelle fois tourné autour de la résilience face défis environnementaux.

Changement climatique, la perte de la nature, des terres et de la biodiversité, ainsi que la pollution et les déchets poussent les systèmes naturels à leur point de rupture.

Face à la donne, les Nations unies attendent des états, des investissements qui permettent de protéger durablement notre planète.

"Si nous investissons dans un climat stable, si nous investissons dans une nature saine, si nous investissons dans des terres fertiles, si nous investissons dans un avenir sans pollution, alors le monde pourra bénéficier de gains économiques significatifs, éviter des millions de décès prématurés, sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté et de la faim, assurer une plus grande équité et une plus grande justice climatique, et bien plus encore.’’, a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive, Programme des Nations unies pour l'environnement.

Le président kenyan s’est adressé aux participants jeudi. William Ruto a rappelé les impacts de la crise environnemental sur le continent.

"A travers notre continent, des mauvaises récoltes aux inondations destructrices, de l'intensification des tempêtes aux conflits, aggravés par la pénurie de ressources, les Africains paient le prix d'une crise qu'ils n'ont pas créée. Notre tâche est de veiller à ce que chaque investissement dans l'industrie, les infrastructures et la technologie renforce la résilience, protège la nature et crée des opportunités pour les populations. Excellences, l'action environnementale et la transformation économique doivent aller de pair. Nous pouvons dissocier la croissance des émissions et de la pollution, en créant de nouveaux emplois, de nouvelles industries et de nouveaux marchés. Mais cette transformation doit être équitable, accessible et abordable.'', a déclaré William Ruto.

La septième session de l’Assemblée des Nations Unies sur l’environnement s’achève ce 12 décembre.