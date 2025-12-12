Cameroun : explosion d’un camion-citerne sur la N3, 8 morts et plusieurs blessés

Sur la route nationale N3, à Tiko, entre Limbé et Douala. Un camion-citerne transportant plus de 36 000 litres d’essence a perdu le contrôle sur la colline de Mutengene avant de s’écraser et d’exploser près du pont de Likumba. Bilan : 8 morts, tous calcinés, et une ville plongée dans l’horreur.

La violence de l’explosion a propagé les flammes sur des centaines de mètres, réduisant en cendres une dizaine de maisons et plusieurs véhicules. Parmi les victimes, des hommes, des femmes et des enfants, dont certains sont méconnaissables. Trois survivants gravement brûlés ont été évacués vers l’hôpital de Bingo, tandis que des militaires légèrement blessés ont été soignés sur place.

Nous avons identifié les corps que nous pouvions voir. Parmi les victimes transportées à l’hôpital du district, il y a un enfant, une femme et sept adultes. Nous ne savons pas si c’est tout, car les véhicules sont toujours en feu. Nous avons fouillé partout, mais nous n’avons rien trouvé de plus. Même nos équipes et les militaires ont été blessés pendant l’intervention raconte Okwandum Samuel Ndenzen membre de la Croix-Rouge de Limbé.

Face à l’ampleur de la catastrophe, la ville de Douala a dépêché des renforts de sapeurs-pompiers. Une déviation a été organisée pour contourner la zone sinistrée, où la circulation est restée bloquée toute la journée. Mais au-delà des dégâts matériels, c’est une tragédie humaine qui frappe Likumba.

Autre conséquence de ce drame, le carburant déversé dans le cours d’eau voisin, menace les eaux et fait craindre une catastrophe sanitaire. Alors que la fumée se dissipe, Likumba compte ses morts et ses blessures, et se prépare à affronter les séquelles de ce drame.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident. En attendant, toute une communauté pleure ses disparus.