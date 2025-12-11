Réseaux sociaux : les USA veulent filtrer l'historique des touristes

Les touristes étrangers exemptés de visa pourraient avoir à divulguer l’historique de leurs activités sur les réseaux sociaux avant d'entrer aux Etats-Unis.

La proposition a été présentée dans un avis publié mardi dans le registre fédéral. Elle s'appliquerait aux visiteurs de 42 pays, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Australie et le Japon, qui n'ont pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis.

Si ces voyageurs doivent actuellement demander une dérogation appelée ESTA Système électronique d’autorisation de voyage, ils devront dans le cadre de ce dispositif fournir l’historique de leurs activités sur les réseaux sociaux au cours des cinq dernières années.

Selon les nouvelles règles, cette collecte de données constituera une partie obligatoire de la demande de dérogation.

Les touristes étrangers de ces pays devront également fournir d'autres "données à forte valeur ajoutée", comme leur numéros de téléphone des cinq dernières années, leurs adresses électroniques des dix dernières années, les informations personnelles des membres de leur famille et des informations biométriques.

Le public dispose de 60 jours pour commenter cette proposition.