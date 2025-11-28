USA : Trump veut stopper l'immigration en provenance "du tiers-monde"

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que son administration allait « suspendre définitivement » l'immigration en provenance de tous les « pays du tiers monde », après la mort d'un membre de la Garde nationale lors d'une attaque près de la Maison Blanche.

Le tireur présumé, identifié par les autorités comme étant Rahmanullah Lakanwal, 29 ans, a obtenu l'asile cette année sous Trump, dans le cadre d'un programme de réinstallation mis en place par Biden après le retrait militaire américain d'Afghanistan en août 2021.

La procureur du district de Columbia, a déclaré jeudi que les membres de la garde abattus étaient la spécialiste Sarah Beckstrom, 20 ans, et le sergent-chef Andrew Wolfe, 24 ans.

« Il a été identifié comme étant Rahmanullah Lakanwal, un Afghan de 29 ans qui est entré aux États-Unis dans le cadre de l'opération "Allies Welcome" de (l'ancien président américain Joe) Biden, un programme mis en place à la suite du retrait désastreux d'Afghanistan. Il résidait à Bellingham, dans l'État de Washington, avec sa femme et, selon nous, cinq enfants. », a déclaré Jeanine Pirro, Procureur des Etats-Unis pour le District de Columbia.

Les deux gardes ont été hospitalisés dans un état critique après la fusillade de mercredi après-midi.

Le suspect a traversé le pays en voiture pour lancer une attaque "de type embuscade" avec un revolver Smith & Wesson 357. Actuellement accusé d'agression armée avec intention de tuer et de possession d'une arme à feu lors d'un crime violent, il souffre de blessures par balle jugées non mortelles.

« Cet individu est dans ce pays pour une raison et une seule, à cause du retrait désastreux de l'administration Biden et de l'incapacité à contrôler de quelque manière que ce soit cet individu et d'innombrables autres, et cette administration a pris la mesure légitime d'empêcher toute nouvelle autorisation d'entrée dans le pays de personnes ayant des antécédents similaires. », a expliquéKash Patel, Directeur du FBI.

Trump a affirmé que des centaines de milliers de personnes avaient afflué aux États-Unis sans avoir été « contrôlées ni vérifiées » lors de ce qu'il a qualifié de « terrible » pont aérien depuis l'Afghanistan.

Mercredi, les services américains de citoyenneté et d'immigration ont suspendu indéfiniment le traitement de toutes les demandes d'immigration concernant des ressortissants afghans.