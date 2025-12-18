USA : Trump vante ses succès diplomatiques dans un discours à la nation

Le président américain Donald Trump s’est adressé à la nation mercredi soir, depuis la Maison-Blanche.

Dans un discours à forte tonalité politique, il a mis en avant ses succès diplomatiques majeurs, affirmant avoir mis fin à plusieurs conflits internationaux en moins d’un an. Donald Trump assure avoir « réglé huit guerres en dix mois », évoquant notamment la fin du conflit à Gaza, la neutralisation de la menace nucléaire iranienne et, selon lui, l’instauration d’une paix durable au Moyen-Orient.

J’ai rétabli la puissance américaine, mis fin à huit conflits en l’espace de dix mois, éliminé la menace nucléaire iranienne et conclu la guerre à Gaza, apportant pour la première fois depuis 3 000 ans la paix au Moyen-Orient, tout en obtenant la libération des otages, qu’ils soient vivants ou décédés. Sur le plan intérieur, nous avons sauvé notre économie du gouffre.

Sur le terrain, la trêve à Gaza n’a pas mis un terme aux attaques quotidiennes menées par Israël en Palestine et dans l’ensemble de la région. Dans le même temps, les tempêtes hivernales aggravent les conditions de vie de centaines de milliers de Palestiniens déplacés à Gaza. Les agences humanitaires alertent sur le fait que les restrictions imposées par Israël empêchent l’acheminement d’une aide vitale vers la population de l’enclave assiégée. Les Nations unies affirment disposer de tentes, de couvertures et d’autres biens essentiels prêts à être livrés, mais dénoncent le blocage ou les limitations persistantes imposées par les autorités israéliennes aux points de passage frontaliers.

Par ailleurs, Donald Trump a imputé aux démocrates la responsabilité des difficultés économiques actuelles, tout en annonçant l’envoi d’un chèque de prime de 1 776 dollars aux militaires américains à l’occasion de Noël.

L’administration précédente, avec la complicité de ses alliés au Congrès, a dilapidé des milliers de milliards de dollars de fonds publics, provoquant une flambée des prix et du coût de la vie à des niveaux jamais atteints. Aujourd’hui, je fais baisser ces prix, et je le fais très rapidement.

Malgré ses promesses de boom économique, l’inflation demeure élevée et le marché du travail s’est nettement affaibli depuis l’instauration de droits de douane sur les importations. Donald Trump a néanmoins laissé entendre que ces taxes, en partie responsables de la hausse des prix à la consommation, permettraient de financer un nouveau « dividende du guerrier » destiné à 1,45 million de membres des forces armées, une mesure susceptible d’alléger les difficultés financières de nombreux foyers.