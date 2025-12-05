USA : plus de 30 pays dans le viseur d'une nouvelle "travel ban"

L’administration Trump s’apprête à intensifier sa politique migratoire en élargissant la liste des pays dont les ressortissants se verront refuser l’accès aux États-Unis. Selon Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure, plus de trente nations pourraient être concernées, bien que la liste exacte reste encore confidentielle.

Cette extension s’inscrit dans un contexte de renforcement sécuritaire après plusieurs incidents récents, dont une fusillade à Washington ayant coûté la vie à deux membres de la Garde nationale. L’auteur de l’attaque, un ressortissant afghan arrivé aux États-Unis via un programme de réinstallation, a ravivé les débats sur la capacité des pays étrangers à fournir des informations fiables sur leurs ressortissants.

Selon l’administration, les pays concernés sont choisis en fonction de la stabilité de leurs gouvernements et de leur capacité à collaborer pour vérifier l’identité de leurs citoyens. « Si un pays ne peut pas nous aider à identifier ses ressortissants, pourquoi devrions-nous leur ouvrir nos frontières ? » a déclaré Kristi Noem.

Selon des documents internes consultés par Reuters, jusqu’à 36 pays supplémentaires pourraient être concernés. Une telle extension marquerait un durcissement historique de la politique migratoire américaine, touchant non seulement les immigrés, mais aussi les touristes, étudiants et voyageurs d’affaires.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a fait de l’application stricte des lois migratoires une priorité, en renforçant les contrôles dans les grandes villes et à la frontière avec le Mexique.