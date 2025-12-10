USA : heurts entre agents de l'immigration et manifestants à Minneapolis

Des heurts ont éclaté entre des agents des services de l’immigration et un groupe de manifestants mardi, à Minneapolis où vivent de nombreux Somaliens.

Les agents ont utilisé du gaz poivré pour disperser les sur les manifestants qui bloquaient leurs véhicules.

Les immigrés somaliens sont depuis des semaines dans le viseur du président américain Donald Trump qui les qualifié ‘’d’ordures’’. La semaine dernière, les agents fédéraux ont lancé une opération contre les immigrés somaliens vivant illégalement aux États-Unis.

Minneapolis-St. Paul, qui compte la plus grande communauté somalienne du pays, est la dernière région ciblée par les déportations de masse initiées par l'administration Trump.

Mais le maire de la ville, Jacob Frey, a déjà fait savoir que la police municipale ne participerait pas à l'application des lois fédérales sur l'immigration.