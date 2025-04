RDC : l'indignation à Kinshasa suite aux propos de Trump sur l'immigration

Les récents propos de Donald Trump concernant l'immigration en provenance du Congo ont déclenché une vague de réactions à Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo. Lors d’une rencontre avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le président américain a évoqué un afflux important de migrants venus du Congo vers les États-Unis.

Selon Trump, "beaucoup, beaucoup de gens viennent du Congo", sans préciser le contexte de cette affirmation, laissant place à des interprétations qui ont fait réagir vivement les Congolais.

À Kinshasa, où la population fait face à de nombreux défis socio-économiques, ces propos ont été perçus comme une simplification réductrice et erronée de la réalité congolaise. Jonathan Bawolo, un habitant de la capitale, a réagi vivement : "Notre pays, la République Démocratique du Congo, est un bon pays au cœur du continent africain. Nous sommes un pays tellement riche que nous ne sommes pas égoïstes, et nous ne harcelons pas les étrangers dans les rues pour leur demander leurs papiers d'identité." Pour lui, ces déclarations relèvent d’une vision stéréotypée de la RDC, souvent associée à la pauvreté et aux conflits, mais loin de la réalité quotidienne de nombreux Congolais.

La République Démocratique du Congo, malgré les difficultés économiques et politiques qu’elle traverse, est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde. Le cobalt, le cuivre et le lithium extraits de son sol sont cruciaux pour les industries mondiales, notamment celles des technologies et des énergies renouvelables. Cependant, la gestion de ces ressources et les retombées pour la population locale demeurent un enjeu majeur.

Face à l’image dégradée souvent véhiculée à l’international, de nombreux Congolais rappellent la richesse naturelle et culturelle de leur pays. Casimir Mutombo, réparateur de motos, souligne : "C'est un pays prospère qui ne ressemble à aucun de ses voisins. On trouve tout ici. Nous avons une belle faune à admirer, comme les éléphants, les okapis et les lions. Nous ne manquons de rien." Pour lui, la RDC est bien plus qu'un simple terrain de pauvreté et de guerre, comme le suggèrent souvent les médias étrangers.

D’autres habitants, comme Jonas Bofulu, ajoutent que la richesse du pays pourrait être un moteur pour son développement, si elle était mieux exploitée au bénéfice de la population. "L'important, c'est que le Congo est un pays riche et hospitalier. Nous voulons que les étrangers viennent pour que nous puissions développer ce grand, cet immense Congo."

Les déclarations de Trump s'inscrivent dans une longue série d’affirmations similaires sur l'Afrique. En mars dernier, il avait également qualifié le Lesotho d’inconnu, critiquant l’aide américaine et la qualifiant de gaspillage d’argent. Dans ce contexte, les habitants de Kinshasa se sentent souvent réduits à une image de misère et de chaos, loin des réalités économiques et géopolitiques du pays.

Les États-Unis ont renforcé leur coopération avec la République Démocratique du Congo ces dernières années, notamment dans les secteurs stratégiques comme les minerais essentiels à la transition énergétique. En 2022, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a effectué une visite à Kinshasa pour discuter de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, notamment dans le secteur des minéraux critiques comme le cobalt et le lithium, dont la RDC détient certaines des plus grandes réserves mondiales.

En mars 2025, le département d'État américain a exprimé son ouverture à un partenariat minier avec la RDC, impliquant des partenaires du secteur privé. Cette initiative vise à renforcer la coopération dans la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques, essentiels pour les technologies modernes.