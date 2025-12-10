Des crèches du monde entier célèbrent la nativité au Vatican

La 8e édition de l'exposition "100 crèches au Vatican" a ouvert ses portes. L’initiative recrée la naissance de l'enfant Jésus dans divers objets.

Les scènes sont toutes imprégnées de matériaux et de traditions locales, allant du bois sud-américain aux élégantes céramiques asiatiques. Symbole du caractère cosmopolite de l’événement qui attire grand monde.

'' Il s'agit donc de la 8e édition des "100 crèches du Vatican". En effet, plus de 130 crèches provenant d'au moins 22 pays sont exposées et sont le symbole d'une véritable internationalité qui participe à cette exposition. Mais je dois dire que le plus important est le message qui émane de ces crèches. C'est un message d'espoir, un message de paix et, comme à chaque Noël, un message qui nous oblige à nous reconnaître, à nous respecter et à nous aimer un peu plus", explique Monseigneur Salvatore Rino Fisichella, Archevêque et Pro-préfet du Décanat pour l'Evangélisation.

Des créations des artistes du monde entiers sont donc célébrées ici. Qu'il s'agisse d'une Marie et d'un Jésus en céramique sud-coréens ou d'une véritable crèche à l'intérieur d'une ampoule électrique, faisant de l’exposition une vitrine de l’art dans sa globalité.

"Vous pouvez voir la différence sur la façon dont nous interprétons la scène de la nativité dans les différentes cultures. Toute cette exposition nous montre que le fils de Dieu s'est vraiment réincarné, qu'il s'est réincarné dans nos cultures. C'est une possibilité de réfléchir à la manière dont l'évangile, le bon livre, a été interprété par les différentes cultures", raconte Aniko Schnider, hongroise.

L'exposition se déroule dans la colonnade du Bernin sur la place Saint-Pierre et se poursuivra jusqu'au 8 janvier 2026.