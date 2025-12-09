Bénin : l’ONU condamne la tentative de coup d’État contre Talon

Bénin
Les Nations unies ont exprimé une profonde inquiétude après la tentative de prise de pouvoir anticonstitutionnelle survenue au Bénin.
Dans une déclaration faite à New York, le secrétaire général de l’ONU a condamné « sans équivoque » tout acte visant à saper la gouvernance démocratique dans le pays, estimant que de telles actions pourraient menacer davantage la stabilité de l’Afrique de l’Ouest.
Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a rappelé la position claire du Secrétaire général : le respect de l’État de droit et de la Constitution doit rester absolu. Il a appelé l’ensemble des acteurs à éviter toute escalade et à préserver les institutions démocratiques béninoises.
Dujarric a également annoncé que Leonardo Santos Simão, Représentant spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, travaille étroitement avec les autorités béninoises et les partenaires régionaux pour contribuer au rétablissement de la stabilité. Selon lui, cette mobilisation vise à accompagner les institutions nationales et régionales dans la protection de l’ordre constitutionnel.
L’ONU a souligné son engagement à collaborer pleinement avec la CEDEAO et l’Union africaine. Ces organisations jouent un rôle central dans la réponse régionale face aux menaces contre la démocratie en Afrique de l’Ouest, confrontée à une montée des tentatives de coups d’État ces dernières années.
