Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Bénin : l’ONU condamne la tentative de coup d’État contre Talon

Bénin : l’ONU condamne la tentative de coup d’État contre Talon
Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, New York, le 9 décembre 2025   -  
Copyright © africanews
AP via AP video

By Africanews

Bénin

Les Nations unies ont exprimé une profonde inquiétude après la tentative de prise de pouvoir anticonstitutionnelle survenue au Bénin.

Dans une déclaration faite à New York, le secrétaire général de l’ONU a condamné « sans équivoque » tout acte visant à saper la gouvernance démocratique dans le pays, estimant que de telles actions pourraient menacer davantage la stabilité de l’Afrique de l’Ouest.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a rappelé la position claire du Secrétaire général : le respect de l’État de droit et de la Constitution doit rester absolu. Il a appelé l’ensemble des acteurs à éviter toute escalade et à préserver les institutions démocratiques béninoises.

Dujarric a également annoncé que Leonardo Santos Simão, Représentant spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, travaille étroitement avec les autorités béninoises et les partenaires régionaux pour contribuer au rétablissement de la stabilité. Selon lui, cette mobilisation vise à accompagner les institutions nationales et régionales dans la protection de l’ordre constitutionnel.

L’ONU a souligné son engagement à collaborer pleinement avec la CEDEAO et l’Union africaine. Ces organisations jouent un rôle central dans la réponse régionale face aux menaces contre la démocratie en Afrique de l’Ouest, confrontée à une montée des tentatives de coups d’État ces dernières années.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.