Bénin : le Nigéria justifie un atterrissage "en urgence" dans l'espace de l'AES

Le Nigeria a réagi aux accusations de violation de l’espace aérien formulées par le Mali et l’Alliance des États du Sahel après l’atterrissage d’urgence d’un avion militaire nigérian lundi à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso.

L’armée de l’air nigériane a confirmé que son appareil, à destination du Portugal, avait dû se poser en urgence pour des raisons techniques. Deux membres d’équipage et neuf passagers se trouvaient à bord. Selon Ehimen Ejodame, porte-parole de l’armée de l’air nigériane, l’atterrissage s’est déroulé « conformément aux normes de sécurité et aux procédures internationales », et l’équipage est sain et sauf.

L’Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avait qualifié l’incident de violation de l’espace aérien et placé ses défenses aériennes en alerte maximale, autorisant la neutralisation de tout aéronef non autorisé. Le général malien Assimi Goita a également dénoncé l’atterrissage comme un acte illégal.

Le Nigeria a précisé que l’opération était strictement liée à une urgence en vol et non à un acte militaire ou politique. Le pays rappelle qu’il a récemment mené des opérations au Bénin pour aider à déjouer un coup d’État de courte durée et que l’atterrissage au Burkina Faso n’avait aucune visée offensive.

Cet incident survient dans un contexte de tensions régionales. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, membres de l’Alliance du Sahel après leur retrait de la CEDEAO, ont exprimé des critiques à l’égard du Nigeria et du bloc ouest-africain, l’accusant d’actions contraires aux intérêts de leurs populations.