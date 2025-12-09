Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Bénin : le Nigéria justifie un atterrissage "en urgence" dans l'espace de l'AES

Bénin : le Nigéria justifie un atterrissage "en urgence" dans l'espace de l'AES
Forces militaires à Anambra, au Nigéria, le vendredi 24 février 2023.   -  
Copyright © africanews
Mosa'ab Elshamy/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

By Africanews

Nigéria

Le Nigeria a réagi aux accusations de violation de l’espace aérien formulées par le Mali et l’Alliance des États du Sahel après l’atterrissage d’urgence d’un avion militaire nigérian lundi à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso.

L’armée de l’air nigériane a confirmé que son appareil, à destination du Portugal, avait dû se poser en urgence pour des raisons techniques. Deux membres d’équipage et neuf passagers se trouvaient à bord. Selon Ehimen Ejodame, porte-parole de l’armée de l’air nigériane, l’atterrissage s’est déroulé « conformément aux normes de sécurité et aux procédures internationales », et l’équipage est sain et sauf.

L’Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avait qualifié l’incident de violation de l’espace aérien et placé ses défenses aériennes en alerte maximale, autorisant la neutralisation de tout aéronef non autorisé. Le général malien Assimi Goita a également dénoncé l’atterrissage comme un acte illégal.

Le Nigeria a précisé que l’opération était strictement liée à une urgence en vol et non à un acte militaire ou politique. Le pays rappelle qu’il a récemment mené des opérations au Bénin pour aider à déjouer un coup d’État de courte durée et que l’atterrissage au Burkina Faso n’avait aucune visée offensive.

Cet incident survient dans un contexte de tensions régionales. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, membres de l’Alliance du Sahel après leur retrait de la CEDEAO, ont exprimé des critiques à l’égard du Nigeria et du bloc ouest-africain, l’accusant d’actions contraires aux intérêts de leurs populations.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.