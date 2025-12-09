Chagos : le CERD s'inquiète de l'accord entre le Royaume-Uni et Maurice

Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimé aujourd'hui sa profonde préoccupation quant à l'accord entre le Royaume-Uni et Maurice sur l’archipel des Chagos.

Le CERD a mis en garde contre le fait que l’ accord bilatéral conclu entre le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord et la République de Maurice perpétue les violations de longue date des droits du peuple chagossien.

Le nouvel accord bilatéral, signé le 22 mai 2025, prévoit le transfert de la souveraineté sur l'archipel à Maurice.

Ce groupe d'îles situé dans l'océan Indien a été détaché de Maurice en 1965.

Placée sous contrôle continu du Royaume-Uni après la décolonisation de Maurice, la communauté chagossienne a été déplacée de force des îles afin de permettre la construction d'une base militaire conjointe américano-britannique sur l'île de Diego Garcia.

L’accord « empêche explicitement le retour du peuple chagossien sur ses terres ancestrales de l'île de Diego Garcia » mais également « d'exercer ses droits culturels et de préserver son patrimoine culturel », a révélé le CERD.

Le Comité a dénoncé l'absence de participation significative du peuple chagossien à l’élaboration de cet accord qui concernent ses droits et ses terres