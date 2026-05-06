Ukraine : au moins 26 morts dans des bombardements russes à Zaporijjia et Kramatorsk

À Zaporijjia, des bombes guidées ont tué au moins 12 personnes et fait 37 blessés, touchant des immeubles d’habitation et des sites industriels. À Kramatorsk, au moins cinq personnes ont été tuées après des frappes aériennes sur le centre-ville, rappelant le danger constant pour les civils dans les zones urbaines. Sur place, des images montrent des voitures en flammes, des pompiers en intervention et des équipes de secours auprès des blessés. Du sang était visible sur la chaussée et un corps recouvert gisait à proximité. Les autorités évoquent l’usage de bombes planantes et préviennent que le bilan pourrait encore augmenter. D’autres victimes ont été signalées à Dnipro et Nikopol, portant le total à au moins 26 morts. Les secours ont travaillé toute la nuit pour dégager les décombres et assister les survivants, certains blessés étant toujours hospitalisés mercredi. Les chiffres restent provisoires, le temps que les équipes accèdent à l’ensemble des sites touchés. Les autorités ukrainiennes accusent Russie de viser des infrastructures civiles, tandis que de nouvelles frappes ont été signalées à Tchernihiv dans la même vague d’attaques.