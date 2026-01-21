En réplique à Trump, l'île Maurice rappelle sa souveraineté sur les Chagos

Le Royaume-Uni a déclaré mardi qu’un accord conclu en 2025 pour rétrocéder l’archipel des Chagos à l’île Maurice avait permis de garantir l’avenir d’une base militaire clé américano-britannique dans l’océan Indien, après que le président américain Donald Trump a accusé Londres de "grande stupidité".

Trump, qui avait soutenu l’accord lors de sa signature en mai de l’année dernière, a écrit mardi sur les réseaux sociaux que le fait pour le Royaume-Uni de "céder des terres extrêmement importantes est un acte de GRANDE STUPIDITÉ, et constitue une nouvelle raison, parmi une longue liste liée à la sécurité nationale, pour laquelle le Groenland doit être acquis".

Trump a menacé d’imposer des droits de douane au Royaume-Uni et à d’autres pays européens pour s’être opposés à ses revendications sur le Groenland, territoire autonome du Danemark.

L’accord sur les Chagos prévoit que le Royaume-Uni restitue l’archipel — situé à environ 2 000 kilomètres au nord-est de l’île Maurice — à son ancienne colonie et verse une somme pour louer la base militaire américano-britannique pendant un siècle.

Londres a insisté sur le fait que l’accord, actuellement dans sa phase finale d’examen parlementaire, irait de l’avant malgré le revirement de Trump.

"Notre position n’a pas changé", a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique, saluant les "dispositions solides" de l’accord et soulignant que des pays allant de l’Australie au Japon l’avaient accueilli favorablement.

"Cet accord garantit le fonctionnement de la base conjointe américano-britannique de Diego Garcia pour les générations à venir", a ajouté le porte-parole, en référence à la plus grande île de l’archipel des Chagos.

Réaction mauricienne

L’île Maurice a indiqué avoir "pris note" des propos de Trump critiquant l’accord, tout en affirmant que la question n’était plus sujette à débat.

"La souveraineté de la République de Maurice sur l’archipel des Chagos est déjà reconnue sans ambiguïté par le droit international et ne devrait plus être remise en question", a déclaré le procureur général mauricien Gavin Glover dans un communiqué.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio avait déclaré en mai dernier que Washington "accueillait favorablement cet accord historique".

"L’administration Trump a estimé que cet accord garantissait l’exploitation à long terme, stable et efficace de la base militaire conjointe américano-britannique de Diego Garcia", avait-il affirmé à l’époque.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Stephen Doughty, a indiqué mardi devant le Parlement que le Royaume-Uni aurait des "discussions" avec les États-Unis dans les prochains jours "pour leur rappeler la solidité de cet accord et la manière dont il garantit l’avenir de la base".

"Contributions majeures"

Le Royaume-Uni avait conservé le contrôle des îles Chagos après l’indépendance de l’île Maurice dans les années 1960. Mais il avait expulsé des milliers d’habitants, qui ont depuis engagé une série de recours judiciaires devant les tribunaux britanniques pour obtenir réparation.

En 2019, la Cour internationale de justice a recommandé que le Royaume-Uni restitue l’archipel à l’île Maurice après des décennies de batailles juridiques. Selon le gouvernement britannique, les contestations devant les juridictions nationales et internationales avaient placé le statut de la base militaire "sous menace".

Le porte-parole du gouvernement a insisté sur le fait que la base constituait "l’une des contributions les plus importantes à la relation de renseignement et de sécurité entre le Royaume-Uni et les États-Unis".

"Presque toutes les opérations menées depuis la base le sont en partenariat avec les États-Unis", a-t-il ajouté.

La base a joué un rôle stratégique majeur durant la Guerre froide, en raison de sa proximité avec l’Asie, puis a servi de plateforme pour les campagnes de bombardement américaines en Afghanistan et en Irak. Elle a récemment été utilisée pour lancer des frappes de bombardiers B-2 contre les rebelles houthis au Yémen pendant la guerre à Gaza.

Coût de l'accord

Des responsables de l’opposition britannique ont critiqué l’accord, qui prévoit que Londres verse à Maurice 101 millions de livres sterling (136 millions de dollars) par an pendant 99 ans.

Le coût net sur la durée du bail atteindrait environ 3,4 milliards de livres, inflation comprise, selon le gouvernement.

Kemi Badenoch, cheffe du Parti conservateur dans l’opposition, a déclaré : "Malheureusement, sur ce point, le président Trump a raison."

"Dieu merci, Trump a mis son veto à la reddition des îles Chagos", a affirmé Nigel Farage, chef du parti d’extrême droite Reform UK.

En revanche, Ed Davey, chef du parti centriste libéral-démocrate, a écrit sur X que le Premier ministre Keir Starmer devait commencer à tenir tête au dirigeant américain.

"Cela montre que l’approche de Starmer envers Trump a échoué", a-t-il déclaré. "L’accord sur les Chagos était présenté comme la preuve que le gouvernement pouvait travailler avec lui. Aujourd’hui, tout s’effondre. Il est temps que le gouvernement tienne tête à Trump — céder à un intimidateur ne fonctionne jamais."