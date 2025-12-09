Bénin : pourquoi le Nigéria et la CEDEAO sont intervenus ?

Le président béninois Patrice Talon a rencontré les ministres du pays lors de leur conseil de lundi soir, pour la première fois depuis la tentative de coup d'État de dimanche. Cet événement qui visait à le renverser n’aura duré que quelques heures avant que les autorités n'annoncent qu'il avait été déjoué.

Le porte-parole du gouvernement béninois, ayant évoqué l'intervention du Nigeria et de la CEDEAO dans les événements de dimanche.

Le Nigeria et le Bénin sont tous deux membres du bloc régional de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a perdu un certain nombre de ses membres à la suite de coups d'État militaires dans le Sahel.

Morgan Metondji Assogba, consultant politique et directeur d'une société de conseil spécialisée dans la géopolitique, a déclaré que la CEDEAO aurait naturellement voulu intervenir pour empêcher un coup d'État au Bénin : "La relation existante entre le Bénin et cette institution (la CEDEAO) permet naturellement à cette dernière, tout en respectant le principe de souveraineté, bien sûr, de contribuer au maintien de la stabilité, surtout compte tenu des nombreux événements similaires qui se sont déjà produits en Afrique de l'Ouest. Elle a certainement tiré les leçons de ces expériences et le Bénin a soutenu son intervention", a-t-il déclaré.

Les analystes estiment que le Nigeria a un intérêt stratégique à défendre ses frontières, qu'il partage avec le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun, surtout aujourd'hui, alors qu'il traverse une grave crise sécuritaire. Alors que l'Afrique de l'Ouest est confrontée à une recrudescence des coups d'État, les analystes estiment que la CEDEAO manque de cohérence dans sa réponse. Au Gabon et en Guinée-Bissau, le bloc s'est montré moins ferme, et il a vu d'autres dirigeants rester en place grâce à des changements constitutionnels.

Le Bénin devrait élire un nouveau président en avril, car M. Talon est sur le point de quitter ses fonctions après une décennie au pouvoir.