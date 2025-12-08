Bénin : Patrice Talon promet de sévir après la tentative de coup d'État

Patrice Talon est apparu le soir pour annoncer l’échec d’un coup d’Etat. Lors d'une intervention à la télévision nationale, le président béninois a déclaré que ''la situation était sous contrôle''.

Il a promis de sévir après cette tentative de coup de force. Alors qu’une douzaine de soldats ont été arrêtés dimanche dont des auteurs des mutins.

''Je tiens à saluer le sens du devoir de notre armée et de ses dirigeants, qui sont restés républicains et fidèles à la nation. Avec eux, nous avons tenu bon, repris nos positions et éliminé les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de déjouer ces aventuriers et de sauver notre pays. Cette trahison ne restera pas impunie.'', a déclaré le président béninois.

Le Nigeria a contribué à sauver le pouvoir de Patrice Talon. Abuja a affirmé avoir effectué des opérations aériennes à Cotonou et déployé des forces au sol. Le président nigérian Bola Tinubu a félicité les forces armées nigérianes pour leur implication dans le rétablissement du gouvernement au Bénin. Dans une déclaration du porte-parole du gouvernement nigérian, Bayo Onanuga a déclaré que le gouvernement béninois avait fait deux demandes distinctes pour obtenir des forces aériennes et terrestres.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit préoccupé après la tentative inconstitutionnelle de prise de pouvoir au Bénin.