Tentative de coup d'État déjouée au Bénin : l'armée rétablit l'ordre

Patrice Talon, participe à une réunion avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva au palais présidentiel Planalto à Brasilia, au Brésil, le 23 mai 2024  
By Laetitia Lago Dregnounou

and Euronews

Bénin

Dans un communiqué publié quelques heures après l'assaut d'un groupe de militaires, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique du Bénin a annoncé une reprise de la normale.

Tout avait commencé ce dimanche matin, lorsqu'un un groupe d’officiers s’est emparé des ondes de la télévision publique béninoise pour annoncer la « destitution » du président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016 avant que l'armée ne reprenne le contrôle**.**

Se présentant sous le nom de « Comité militaire de la refondation (CMR) », ces militaires ont déclaré avoir « délibéré et décidé de démettre M. Patrice Talon de ses fonctions de président de la République ». Ces militaires affirmaient que le Lieutenant-Colonel Tigri Pascal a été nommé président de ce comité.

Dans leur déclaration, les putschistes ont également annoncé : la suspension de la Constitution, la dissolution de toutes les institutions et des partis politiques et la fermeture des frontières du Bénin. Quelques heures après cette annonce surprise le camp présidentiel donnait la riposte.

Une source proche du chef d’État interrogé par Jeune Afrique, attestait que Patrice Talon était sain et sauf, et l’armée régulière, fidèle au gouvernement, avait « repris le contrôle » de la situation. Les forces loyalistes ont sécurisé la ville de Cotonou et l’ensemble du pays, réduisant à néant la tentative de coup de force a ajouté cette source à l'AFP. La situation semble revenue à la normale, dans son communiqué, le ministre Alassane Seidou invite les populations à vaquer à leurs occupations.

