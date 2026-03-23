Bénin : le dauphin du président Talon présente son projet de société

A moins d’un mois de l’élection présidentielle au Bénin, qui aura lieu le 12 avril, le candidat du parti au pouvoir a pris un peu d’avance sur ses adversaires en présentant son projet de société.

Romuald Wadagni, 49 ans, est le dauphin désigné du président Patrice Talon. Il a révélé à ses militants samedi, au Palais des Congrès de Cotonou, ses ambitions pour réduire la pauvreté, développer de six départements du pays, ou encore garantir la démocratie.

Accompagné de sa colistière Mariam Talata, il a salué le bilan économique à l’issue des mandats présidentiels du président Talon.

Ce dernier a maintenu un taux de croissance supérieur à 7 %. Un socle solide, selon lui, pour désormais redistribuer les fruits de cette richesse.

Romuald Wadagni a également exprimé son voeux que chaque malade soit pris en charge à son arrivée, sans attendre les formalités et le paiement des frais de prise en charge, ainsi que sa volonté en matière de sécurité d’acquérir des équipements militaires de dernière génération pour les forces armées béninoises.

Pour lui, ces défis sont communs aux pays de la sous région, il a ensuite insisté sur la nécessité de renforcer la coopération avec les pays voisins.