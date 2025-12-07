Bénin : l’armée désamorce une tentative de putsch mais les questions restent entières

Un groupe de militaires a tenté de renverser le pouvoir à Cotonou dimanche mais l’armée régulière a finalement rétablit l’ordre en début d'après-midi.

Dans une allocution, le ministre de l'Intérieur, Alassane Seidou est revenu sur cette journée mouvementée : au petit matin du dimanche 7 décembre 2025, un petit groupe de militaires a déclenché une mutinerie dans le but de déstabiliser l'Etat et ses institutions. Face à cette situation, les Forces armées béninoises et leur encadrement, fidèles à leur serment, sont restés attachés à la République. Leur réaction leur a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échouer la tentative.

Aucune nouvelle officielle du président Patrice Talon n'a été communiquée depuis que des coups de feu ont été entendus autour de la résidence présidentielle. Cependant, le signal de la télévision et de la radio publiques, qui avait été coupé, a été rétabli.

La CEDEAO, a condamné le coup d'État dans une déclaration. Talon est au pouvoir depuis 2016 et devrait quitter le pouvoir en avril prochain après l'élection présidentielle et passer le relais à un de ses fidèles amis, l'ancien ministre des Finances Romuald Wadagni, est le favori pour remporter l'élection. L'opposition n'a pas été autorisée à prendre part au scrutin.

Coup d'Etat déjoué

Un peu plus tôt , un groupe de soldats était apparu à la télévision publique béninoise dimanche pour annoncer la dissolution du gouvernement dans un coup d'État apparent, le dernier en date d'une longue série en Afrique de l'Ouest. Le groupe, qui s'est baptisé Comité militaire pour la refondation, a annoncé la destitution du président et de toutes les institutions de l'État.

Le lieutenant-colonel Pascal Tigri a été nommé président du comité militaire, ont déclaré les soldats. Depuis 1991, le pays est politiquement stable après deux décennies de règne de Mathieu Kérékou.