Bénin : coup d'état manqué, Cotonou retient son souffle

L'armée béninoise a déjoué ce dimanche une tentative de coup d'état annonce le ministre de l'Intérieur.

Dimanche 7 décembre 2025, vers 7h du matin, un groupe d’officiers béninois a pris le contrôle de la télévision publique ORTB pour annoncer la « destitution » du président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016.

Se présentant comme le « Comité militaire pour la refondation (CMR) », ces militaires ont déclaré avoir « démis Patrice Talon de ses fonctions » et nommé le lieutenant-colonel Tigri Pascal à la tête de leur comité. Quelques heures après cette annonce, l’armée régulière, fidèle au président Talon, a repris le contrôle de la situation. Selon des sources proches de la présidence (AFP, Jeune Afrique), Patrice Talon était sain et sauf et n’a jamais quitté le pays. Les forces loyalistes ont neutralisé les putschistes et sécurisé Cotonou ainsi que les principales villes du Bénin.

Le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou, a confirmé dans une allocution télévisée que la situation était « sous contrôle » et a appelé la population à « vaquer à ses occupations », signalant un retour à la normale : face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manoeuvre ».

À Cotonou, des coups de feu ont été entendus dans la capitale économique, et des soldats bloquaient l’accès au palais présidentiel.