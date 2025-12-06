Donald Trump, premier lauréat du tout nouveau Prix de la paix de la FIFA

Un trophée symbolisant les mains unies autour du globe et une médaille en or, vendredi à Washington, le président américain Donald Trump a reçu le nouveau Prix de la paix de la Fifa, pendant la cérémonie de tirage au sort du Mondial-2026.

Une distinction reçue des mains du président de l'instance mondiale du football Gianni Infantino pour saluer ses efforts en faveur du rapprochement des peuples. Le locataire de la maison blanche qui espérait le prix Nobel de la paix, s'est dit émerveillé par ce geste : c’est l’un des plus grands honneurs de ma vie au vu de tout ce que j'ai fait dans le monde en sauvant des millions de vies humaines a-t-il dit.

L’annonce de cette récompense a été faite le 5 novembre dernier et, selon plusieurs sources dont the Athletic, elle a surpris pas mal de monde au sein du conseil de la FIFA. Le conseil et les huit vice-présidents prétendent n'avoir pas été consultés ni impliqués dans la création de ce prix. Par ailleurs Humain Rights Watch a demandé des précisions à la FIFA, sur ses critères de sélection, le mode du scrutin et la composition du jury.