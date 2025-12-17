Mondial 2026 : face au tollé, la FIFA annonce des billets à 60 dollars

Après une vive contestation suscitée par des prix jugés prohibitifs, l’instance dirigeante du football mondial tente d’apaiser la grogne.

La Fifa a annoncé la création d’une nouvelle catégorie de billets à tarif réduit, accessible aux supporters des équipes qualifiées pour le Mondial 2026.

Face aux critiques croissantes émanant des associations de supporters, la Fifa a infléchi sa politique tarifaire pour la Coupe du monde 2026. L’organisation a annoncé, mardi, la mise en vente de billets à 60 dollars par match pour les supporters des sélections engagées dans la compétition.

Cette nouvelle offre, baptisée « Supporter Entry+ », permettra l’accès à l’ensemble des 104 rencontres du tournoi, finale comprise. La prochaine Coupe du monde, qui réunira pour la première fois 48 équipes, se déroulera à l’été 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dans un communiqué, la Fifa affirme que cette initiative vise à « soutenir davantage les supporters qui suivent leur équipe nationale tout au long de la compétition ».

L’annonce intervient après une levée de boucliers menée notamment par l’association Football Supporters Europe (FSE). Jeudi dernier, celle-ci dénonçait des « tarifs astronomiques » imposés, selon elle, aux supporters les plus fidèles. Une grille de prix révélée par la fédération allemande de football a ainsi mis en lumière l’ampleur des hausses envisagées : pour les matches de la phase de groupes, les billets devaient être proposés entre 180 et 700 dollars. Pour la finale, le tarif le plus bas atteignait 4 185 dollars, tandis que les places les plus onéreuses culminaient à 8 680 dollars.

D’après les informations recueillies par FSE, qui évoquait des grilles tarifaires « publiées progressivement et de manière confidentielle », suivre son équipe du premier match jusqu’à la finale aurait ainsi coûté au minimum 6 900 dollars, soit près de cinq fois plus que lors du Mondial 2022 au Qatar.

Si FSE a salué la réaction de la Fifa, l’association estime toutefois que le geste demeure insuffisant. Mardi soir, elle a souligné que cette décision prouvait que « la politique de billetterie de la Fifa n’est pas immuable », tout en regrettant des ajustements jugés encore trop limités et décidés « sans concertation adéquate ».

Selon la Fifa, l’engouement reste néanmoins considérable : près de 20 millions de demandes de billets ont déjà été enregistrées depuis l’ouverture, jeudi dernier, de la phase actuelle de vente par tirage au sort.